Bolo de groselha com cobertura de chocolate branco

Hoje às 17:26
Mais Vistos
00:02:28
TVI Jornal
Vídeo amador mostra criança de três anos a ser resgatada dos destroços do acidente do Elevador da Glória
tvi
00:02:12
Big Brother
«Quando for lá para fora nunca mais te meto a vista em cima»: Afonso deixa Miranda com medo
tvi
00:03:04
Big Brother
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
tvi
00:04:12
Big Brother
«Estou a ter uma conversa, tu esperas!»: Afonso dá um grito a Miranda que o tenta 'arrancar' do grupo
tvi
Destaques IOL
Parque de diversões
Jornalistas estrangeiros destacam parque temático português: "um dos melhores da Europa"
Imprensa espanhola
Depois das praias, imprensa espanhola destaca os melhores mercados portugueses
gordura visceral
Estudo concluiu que esta molécula "derrete" a gordura visceral e melhora a qualidade do sono
Tragédia
Uma criança de 8 anos encontra-se em estado grave depois de ter sido atacada por um tubarão
Mais Lidas
Elevador da Gloria
Uma a uma, estas são as vítimas mortais: Elevador da Glória, mural e memorial
cnn
Dois às 10
Elizabete vestiu a filha para o funeral, depois de ter sido morta pelo irmão: «Eu não sei viver sem ela»
tvi
Big Brother
Quase venceu a Casa dos Segredos, esteve desaparecido e agora voltou muito diferente
tvi
Famosos
Em choque, ex-concorrente de "Secret Story" revela que escapou à tragédia do Elevador da Glória
selfie
Odysseus
Homens armados invadem navio na costa algarvia
cnn
Elevador da Glória tragédia
O pai morreu no Elevador da Glória, a mãe ficou em estado grave, a criança ficou ferida - tem 3 anos, não larga o polícia que a salvou
cnn