Hoje às 10:16
00:03:28
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Elogio disfarçado ou crítica direta? Comandante Moutinho avalia Filipe Delgado
tvi
00:06:46
Dois às 10
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
tvi
00:00:57
1ª Companhia
A saída hilariante do Instrutor Andrade que deixou os recrutas a rir às gargalhadas
tvi
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas
Noélia
Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»
Carlos Aleluia
Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»
Tempestade
Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade
cnn
Mercado
OFICIAL: Seko Fofana é jogador do FC Porto até ao final da época
maisfutebol
Instrutor Marques
2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura
Snoop Dogg
Neta de cantor famoso morre com apenas 10 meses de vida