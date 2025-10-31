Facebook
Brian Mwenda
Há 2h e 33min
00:05:55
Secret Story
Marisa Susana confronta Marisa sobre Pedro: «Consegues sentir alguma coisa?»
tvi
00:07:02
Secret Story
Leandro confuso com Marisa e Pedro: «Não entendo o porquê de haver essas discussões»
tvi
00:06:33
Secret Story
Pedro confessa: «Tive uma conversa interessante com a Marisa, tocou-me seriamente»
tvi
00:06:02
Secret Story
Inacreditável: Discussão entre Ana e Pedro acaba com Marisa a defender o marido
tvi
Lojas
Abriu mais uma loja em Portugal que vende roupa da Shein e pacotes perdidos da Amazon
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Saúde
Beba isto antes de dormir e melhore o sono: médico explica os benefícios deste chá
Saúde
Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Barbara Norton de Matos
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, continua a fazer suspirar
Hospital Amadora-Sintra
Grávida morre depois de ir ao hospital Amadora-Sintra e ser enviada para casa. Bebé nasceu, está com "prognóstico muito reservado"
cnn
Benfica
José Mourinho: «Bruno Lage tinha toda a razão»
maisfutebol
História
Nunca estudou Direito, mas fingia ser advogado: a verdade é que ganhou os 26 casos que defendeu em tribunal
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis