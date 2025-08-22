Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Bruma hidratante da Mercadona
Há 2h e 7min
Mais Vistos
00:04:05
Big Brother
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
tvi
00:01:29
Big Brother
A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas
tvi
00:01:47
Big Brother
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»
tvi
00:00:59
Big Brother
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»
tvi
Destaques IOL
Nómada digital
“Em Portugal só trabalho 20 horas por semana”: a história de uma americana que vive em Lisboa
Burlas
A sua família já tem um código secreto ao telefone? Este cuidado é essencial nos dias que correm
Como cozer feijão
O feijão cai-lhe mal? Cozer com este método acaba com o problema
Casca do figo faz bem
Ainda abre os figos para comer só o interior e deita fora a casca? Está a fazer um disparate
Mais Lidas
Teresa Caeiro
O linchamento - não conseguido - de Miguel Sousa Tavares
cnn
Sporting
Sporting recusa segunda proposta do Rennes por Harder
maisfutebol
Aeroporto de Lisboa
"Qualquer dia morre alguém": falsos táxis criam alarme no aeroporto de Lisboa e levam ANA a pedir reforço de meios policiais
cnn
Piscina das Marés
Arquiteto italiano descreve piscina portuguesa como a mais bonita do mundo
versa
Canoagem
Canoagem: Portugal é campeão do Mundo em K4
maisfutebol
Benfica
Rodrigo Mora: «Assinei um pré-contrato com o Benfica por cinco anos»
maisfutebol