Bruma hidratante da Mercadona

Há 2h e 7min
Mais Vistos
00:04:05
Big Brother
Este é o vídeo mais engraçado que vai ver hoje: Concorrentes do Big Brother Verão soltam gargalhadas pelo país
tvi
00:01:29
Big Brother
A ouvir atrás das portas! Catarina Miranda 'espia' conversa privada dos colegas
tvi
00:01:47
Big Brother
Catarina Miranda assume 'relação' com Afonso, mas leva barra: «Estás comigo? Mas o que é que nós temos?»
tvi
00:00:59
Big Brother
Inédito! Afonso rasga Miranda: «Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Tu adoras...»
tvi
Destaques IOL
Nómada digital
“Em Portugal só trabalho 20 horas por semana”: a história de uma americana que vive em Lisboa
Burlas
A sua família já tem um código secreto ao telefone? Este cuidado é essencial nos dias que correm
Como cozer feijão
O feijão cai-lhe mal? Cozer com este método acaba com o problema
Casca do figo faz bem
Ainda abre os figos para comer só o interior e deita fora a casca? Está a fazer um disparate
Mais Lidas
Teresa Caeiro
O linchamento - não conseguido - de Miguel Sousa Tavares
cnn
Sporting
Sporting recusa segunda proposta do Rennes por Harder
maisfutebol
Aeroporto de Lisboa
"Qualquer dia morre alguém": falsos táxis criam alarme no aeroporto de Lisboa e levam ANA a pedir reforço de meios policiais
cnn
Piscina das Marés
Arquiteto italiano descreve piscina portuguesa como a mais bonita do mundo
versa
Canoagem
Canoagem: Portugal é campeão do Mundo em K4
maisfutebol
Benfica
Rodrigo Mora: «Assinei um pré-contrato com o Benfica por cinco anos»
maisfutebol