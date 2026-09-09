Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Bruna Gomes com vestido incrível super ousado
Hoje às 11:48
Mais Vistos
00:03:48
Big Brother
A provocação mais intensa deste reality! Diogo Marcelino entra em confronto direto com Zaza
00:04:52
Big Brother
Fora de si, Catarina Miranda enfrenta Luís Gonçalves: «Chamaste-me galdéria»
00:04:32
Big Brother
Aos berros, Luís Gonçalves perde a paciência com Francisco Monteiro: «És um menino»
00:03:37
Big Brother
Francisco Monteiro surpreende com revelação: «Eu só tenho uma coisa a perder na minha vida (…) a minha namorada»
Destaques IOL
Bruna Gomes
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
TVI atriz
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
Lojas de roupa baratas
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
Mais Lidas
IRS
Dois salários e um subsídio acima do previsto até ao Natal: o que muda com o alívio fiscal
História
"É preciso virar a página": aos 102 anos, vendeu a casa onde vivia num dos negócios mais memoráveis
E-REDES
E-Redes está a doar viaturas usadas. Candidaturas já abriram
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Poucos meses depois de assumirem o namoro, Eva Pais e o namorado dão novo passo e chocam todos
O detalhe do casamento milionário na Comporta que deixou Cristina Ferreira e a imprensa internacional de queixo caído
Cancro
É como um depósito local de quimioterapia: novo injetável permite tratar diretamente tumores e "manter libertação durante dias ou semanas"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Bruna Gomes
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
Raiz oleosa
O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa
Inteligência Artificial
4 em cada 10 pais querem escolas mais preparadas para ensinar Inteligência Artificial
Vinílico
Instale pavimento vinílico de forma simples
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Philips Multigroom Série 5000
"Recomendo, cumpre perfeitamente a função": esta máquina de barbear Philips está com desconto na Amazon
Associação Empresarial de Braga
Do centro da cidade para o ecrã: Braga cria nova montra para o comércio local
TVI atriz
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
BB All Stars
Concorrente do BB All Stars partilha como transformou o seu corpo em menos de um ano
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Segurança em condomínios
Portugueses têm um hábito nos patamares dos prédios que coloca em causa a segurança de todos
Raiz oleosa
Encontrei o sérum para o cabelo que finalmente controla a raiz oleosa
Lojas de roupa baratas
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Chuveiro com filtro
20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
malas de viagem
Ainda vai de férias? Esta mala de cabine aprovada pela Ryanair e Vueling está a menos de 40 euros
Prova de Vida
Só estes pensionistas têm de fazer prova de vida até 15 de setembro
Adidas Breaknet Sleek
"São os mais bonitos para o outono": estes ténis Adidas estão a menos de 60€
Utopia Towels
"Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
MONSGA
De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência
Big Brother All Stars
Adivinha quem voltou? Conheça os concorrentes do Big Brother All Stars
Aspirador robot
Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Hoteis
Hotéis pelo mundo na lista das melhores descobertas de 2026
NERLEI
Oito empresas portuguesas vão a uma das maiores feiras mundiais do setor automóvel
Seguro automóvel
Seguro automóvel: Que níveis de proteção existem e o que influencia o preço?
Gorgulho no arroz
Gorgulho no arroz e massa na despensa: como tratar e prevenir
Inteligência Artificial
O que as crianças devem saber sobre Inteligência Artificial
Carro usado
Comprar um carro usado pode representar uma poupança de 2900 euros
Oportunidades de emprego
Este é o fator que mais influencia as oportunidades de emprego dos licenciados portugueses
Lisboa
“O sistema de segurança português não tem tecnologia”: americana partilha o que encontra em Lisboa
Sandra Felgueiras
Sandra Felgueiras lamenta: “Nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer”
Potência contratada
Saiba como identificar a potência de eletricidade certa para a sua casa
Cristina Ferreira
“Merece toda a felicidade do mundo”: quem é a mulher que Cristina Ferreira tem ao lado há sete anos?
João Neves
Nem bacalhau, nem presunto: isto era o que João Neves levava na carrinha de mercadorias
Últimas
Dois às 10
Atriz da TVI surpreende ao surgir vestida de noiva: «Ouvi dizer que em setembro ainda acontecem casamentos»
Explosão Suíça
Dois trabalhadores morrem atingidos por explosão em central hidroelétrica na Suíça
Internacional
Courtois faz pausa na seleção: «Não vou jogar na Liga das Nações, a menos que…»
Sporting
Selecionador de Itália em Alvalade para o Sporting-Galatasaray
Famosos
"Já não és o mesmo": Mónica Sintra deixa desabafo sobre o filho!
Famosos
Marcia Soares e Cristina Ferreira juntas em registo inédito: "Gosto de ti"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Agressão sexual
Mulher violada repetidamente em grupo pelo ex-namorado, o irmão deste e mais dois amigos
Brasil
OFICIAL: Pedro Emanuel recebe reforço para o meio-campo do Vasco
Famosos
Conhecida atriz completa 60 anos... e despe-se: veja a foto ousada!
Inteligência artificial
Engenheiro da Anthropic demite-se e acusa empresa e também a OpenAI de estarem a "jogar com as nossas vidas"
Dois às 10
Após sair do Big Brother Verão, Boris mostra-se com companhia especial: «O meu porto seguro»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
11 de Setembro
Documentos revelam que Nova Iorque sabia que o ar se tinha tornado tóxico após o 11 de Setembro: “Disseram que era seguro respirar”
Liga
Vicens rendido a Moutinho: «Transmite competição, profissionalismo e que tudo conta»
Dois às 10
Um dos cafés mais consumidos em Portugal está a gerar polémica: "Devia ser proibido"
Escolas
Falta um professor? Escolas vão poder contratar docentes todos os dias
Baliza
Pais de aluno que morreu ao cair baliza em Leiria pedem 500 mil euros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Infarmed
Infarmed manda recolher dispositivos médicos após relatos de febre, tremores e dores de cabeça
Brasil
Juiz aliado de Alexandre de Moraes determina regresso do diretor-geral da Polícia Federal que foi afastado por juiz adversário de Alexandre de Moraes
E-REDES
Porque é que, quando falta a luz numa zona, a eletricidade não regressa toda ao mesmo tempo?
Famosos
Heitor Lourenço: "Hoje acordei zangado. Revoltado. Sobretudo comigo mesmo"
AIMA
Reclamações contra a AIMA caem para metade enquanto atendimento aumenta
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Casa
Esta mulher transformou um bar de 1800 numa casa e o antes e depois impressiona
Ainda só vimos dois episódios, mas já estamos rendidos a ‘Coração de Mãe’: As 5 razões
Eleições Sérvia
Presidente da Sérvia dissolve parlamento e antecipa eleições
Educação
“É gravíssimo”: PS aponta o dedo a Rangel e rejeita culpas pelos maus resultados no PISA
Mau tempo
Depois do mau tempo, Governo quer pontes e taludes sob vigilância permanente
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sp. Braga
Carlos Vicens: «Estrela? Queremos ser uma equipa contundente»
REN
Estado na REN pode ajudar a baixar preço da eletricidade, defende ministra
Emprego
Passou meses à procura de emprego. Logo no primeiro dia, decidiu que não ia ficar e explicou porquê num vídeo que se tornou viral
Dois às 10
Teresa Silva regressou ao Big Brother e, fora da casa, o marido não passa despercebido: «Poderoso»
Rita Pereira ‘casa-se’ com um vestido de noiva diferente, arrojado e perfeito para dançar
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tasca
O que te mostramos não é uma tasca, são várias e num só lugar com petiscos desde 3 euros
Europa
Europeus querem uma Europa mais forte, mas "já não acreditam que seja possível"
Maria da Graça Carvalho
Governo recusa seguir Espanha na redução de impostos sobre os combustíveis. Saiba porquê
Dicas
Há um erro de organização que quase todas as cozinhas portuguesas têm. A solução está a poucos centímetros de distância
REN
Ministra sobre regresso do Estado à REN: "É a notícia que mais gostei de dar aos portugueses"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Aleksandar Vucic
Presidente da Sérvia dissolve parlamento e convoca eleições antecipadas
Combustíveis
Portugal não vai nem quer seguir Espanha na redução dos impostos sobre combustíveis. Ministra diz porquê
Famosos
Conhecida atriz adere à tendência do momento: "Eu já existia nesta altura, mas não desta forma"
Quem faz dieta já não precisa de ajuda para tirar medidas, e este gadget de 27€ resolve tudo
AIMA
AIMA reduz para metade as reclamações face a 2024
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
O momento mais esperado aconteceu: Jéssica confronta Sónia pela primeira vez e o clima ferve
exames nacionais
Metade dos alunos faltou à época extraordinária dos exames nacionais
Lamas agrícolas
Cheiro nauseabundo e “nuvens” de moscas em Castro Verde e Aljustrel
Internacional
INSÓLITO: correu para o balneário, esteve quase a ser riscado do jogo e ainda marcou
História
"Ainda estão juntos?": imagens de um romance na vida real deixa todos a questionar o fim deste encontro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Modalidades
Eliminação de Alcaraz no US Open amplia história de Federer... em dose dupla
Alojamento local
Bruxelas considera que alojamento local "é parte do problema" em cidades como Lisboa
Famosos
Fora de Portugal, Diogo Alexandre é surpreendido: "Sem palavras"
Famosos
Lágrimas no casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro: saiba o que aconteceu!
Bastonário dos médicos
"É uma situação que não é admissível": bastonário dos médicos alerta para o impacto da greve no INEM na capacidade de socorro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT