Buçaco: factos curiosos sobre a Mata e o Palácio

Hoje às 11:31

A Mata Nacional do Bussaco é um refúgio de biodiversidade com árvores centenárias, trilhos secretos e miradouros deslumbrantes. No meio desta floresta, ergue-se o imponente Palácio do Bussaco, uma joia arquitetónica neo-manuelina que conta a história de Portugal em cada detalhe. Hoje, o palácio funciona como um hotel de 5 estrelas, onde é possível viver uma experiência luxuosa em quartos requintados, rodeado pela magia da mata e com serviços de excelência para quem procura tranquilidade e conforto longe da confusão.

