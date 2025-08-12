Buçaco: factos curiosos sobre a Mata e o Palácio

A Mata Nacional do Bussaco é um refúgio de biodiversidade com árvores centenárias, trilhos secretos e miradouros deslumbrantes. No meio desta floresta, ergue-se o imponente Palácio do Bussaco, uma joia arquitetónica neo-manuelina que conta a história de Portugal em cada detalhe. Hoje, o palácio funciona como um hotel de 5 estrelas, onde é possível viver uma experiência luxuosa em quartos requintados, rodeado pela magia da mata e com serviços de excelência para quem procura tranquilidade e conforto longe da confusão.