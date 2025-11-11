Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Cabeça Aldeia Natal
Hoje às 12:06
Mais Vistos
00:01:03
Dois às 10
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
tvi
00:01:59
Secret Story
Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!
tvi
00:01:59
Secret Story
«Ele manda vir com ela com uma confiança...»: Leandro não desiste do casal Pedro e Marisa
tvi
00:43:05
Dois às 10
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
tvi
Destaques IOL
Aldi
Mesa de consoada: o serviço de Natal do Aldi faz corar a Vista Alegre e a SPAL
Dicas
Porque é que os fatos têm botões nas mangas que não têm qualquer utilidade?
Barbeiros
Por que todas as barbearias têm um poste com três cores na porta?
Aldeia Natal
Há uma aldeia portuguesa tão mágica no Natal que é sempre falada na imprensa lá fora. E muitos portugueses não a conhecem
Mais Lidas
Dois às 10
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Ainda tu andavas a brincar, já eu era apresentadora»
tvi
Apoios
"Para quem conta cêntimos é como perder o euromilhões": multiplicam-se casos de pessoas que "do nada" ficaram sem apoio à renda
cnn
Liliana Filipa
Traições de Liliana Filipa vêm a público pela voz de outro ex-concorrente, após escândalo com Daniel Gregório
Creme
114 anos depois, o creme da lata azul continua a ser bom? A opinião de uma farmacêutica
versa
Benfica
«Vou rebentar contigo»: relatório do árbitro regista insultos e ameaças de Mário Branco
maisfutebol
Informações secretas
"Os serviços secretos dos Estados-membros sabem muito". União Europeia vai ter nova unidade de informações secretas
cnn