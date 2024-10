Cabelo brilhante e saudável: descobrimos um dupe 3x mais barato do que a Steampod

Quantas vezes já sonhou em comprar a famosa Steampod da L'Oréal, mas acabou por se desmotivar com o preço elevado? Agora, há uma alternativa acessível que promete resultados profissionais sem custar uma fortuna. Com tecnologia de vapor e revestimento de cerâmica infundido com óleo de argão, a Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil é uma prancha inovadora que protege o seu cabelo enquanto o alisa. A ação do vapor ajuda a preservar a hidratação natural dos fios, evitando o efeito frisado e promovendo um liso duradouro e saudável.

Para quem procura um alisamento eficiente e menos agressivo, a Bellissima é uma excelente opção. Com três níveis de temperatura, adapta-se a diferentes tipos de cabelo, dos mais finos aos mais encaracolados. O vapor relaxa a fibra capilar e impede o cabelo de absorver a humidade do ar, mantendo um liso suave ao longo do dia. O seu design arredondado permite também criar ondas facilmente, e o aquecimento rápido torna-a ideal para uma rotina agitada. Utilizadores elogiam a eficácia e o brilho que a prancha proporciona, comentando que, mesmo em cabelos pintados e secos, o resultado é superior às pranchas tradicionais.

As avaliações são amplamente positivas. Uma utilizadora comenta que o vapor é perfeito para o cabelo encaracolado e seco: “Tenho o cabelo muito encaracolado e seco, e o vapor é o melhor para mim, o alisamento dura muito mais.” Outras clientes destacam a redução do frizz e o brilho visível: “A minha filha e eu notámos uma grande diferença... o cabelo fica brilhante e mais solto." Contudo, algumas reviews referem desafios, como a função de vapor que, em alguns casos, deixou de funcionar após algum tempo. No geral, a Bellissima recebe ótimos feedbacks pela sua eficácia, mantendo o cabelo saudável, e ainda a um preço muito mais acessível que a Steampod.