Cabelo perfeito sem sair de casa: este pó cobre raízes brancas em segundos

Este pó capilar tem conquistado fãs por conseguir disfarçar raízes brancas e falhas no cabelo em poucos segundos, com um acabamento natural e sem deixar resíduos visíveis. Ao contrário dos sprays mais comuns, aplica-se com precisão e não transfere para a roupa ou para as mãos. Ideal para quem quer manter o visual impecável entre colorações, é elogiado por ser “rápido, prático e discreto”, garantindo um look mais uniforme e até mais volume visual ao prender o cabelo. Uma solução acessível que poupa tempo, visitas ao salão e retoques constantes.