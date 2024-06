Este arquipélago e ex-colónia portuguesa, localizado no Oceano Atlântico, oferece uma variedade de atrações, capazes de atrair os mais diversos turistas. Com uma mistura de culturas, a gastronomia do país é capaz de conquistar qualquer pessoa que não tenha sido já conquistada pelas belas praias do arquipélago.

Clique na galeria e fique a conhecer melhor esta pérola chamada Cabo Verde.