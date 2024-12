Café pronto ao acordar: conheça a máquina que trabalha enquanto dorme

Numa era em que o café filtrado ganha cada vez mais adeptos em Portugal, a Cecotec Coffee 66 destaca-se como uma solução económica e prática para quem procura começar o dia com um café acabado de fazer. Por menos de 40 euros, esta máquina programável de 950W oferece a possibilidade de preparar até 12 chávenas de uma vez, com um sistema de programação de 24 horas que permite acordar com café quente e fresco. Equipada com tecnologia ExtremeAroma, sistema anti-gotejamento e placa de aquecimento que mantém o café quente durante 40 minutos, a máquina combina funcionalidade com design elegante em inox, incluindo ainda características práticas como filtro permanente lavável, função de auto-limpeza e colher doseadora, tornando-se numa solução completa para o dia a dia.