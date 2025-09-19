Caixas de vidro tipo Tupperware para organizar a cozinha? Este conjunto é o mais vendido da Amazon

Encontrámos um conjunto de nove recipientes com tampas herméticas, em formas retangulares, quadradas e circulares, que facilita guardar diferentes tipos de alimentos. Este conjunto da edihome é feito de vidro borossilicato resistente, vai ao micro-ondas, congelador e máquina de lavar loiça, e é totalmente livre de BPA. Os utilizadores destacam a durabilidade e a estanquidade das tampas, bem como a praticidade de ter vários tamanhos para refeições individuais ou porções maiores, tornando-se uma solução eficiente e fiável para o dia a dia na cozinha.