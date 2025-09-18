Facebook Instagram

Calças com tachas - Cristina Ferreira

Hoje às 12:30
Mais Vistos
00:03:18
Dois às 10
«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela
tvi
00:02:08
Secret Story
Com o noivo cá fora, Liliana recebe massagem de Fábio
tvi
00:15:18
Dois às 10
Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam
tvi
00:03:31
Secret Story
Este concorrente acorda lavado em lágrimas. E o motivo é de partir o coração
tvi
Destaques IOL
Brunch
Neste brunch pode comer o que quiser até às 15h por apenas 17,5 euros. Está a ser a sensação nas redes sociais
Gelados gregos
Chegaram a Portugal os gelados gregos de que tanto falam lá fora (toppings permitem 8 mil combinações!)
Cristina Ferreira
Estas são as calças de Cristina Ferreira que esgotaram numa hora
Dormir com cão
Dormir com o cão ou gato na cama? Isto diz muito sobre a sua personalidade
Mais Lidas
Funcionários Públicos
Vitória para milhares de funcionários públicos. Constitucional coloca em xeque lei que os excluiu da Caixa-Geral de Aposentações
cnn
Benfica
OFICIAL: José Mourinho assina pelo Benfica até 2027
maisfutebol
Loja
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Maçã
As maçãs que não deves comprar no supermercado pela tua saúde
versa
Tragédia
Mãe sobrevive a violento acidente que matou os três filhos de 6,15 e 17 anos. A tragédia está a comover muitos
Benfica
Mourinho: «A minha promessa é clara: vou viver para o Benfica»
maisfutebol