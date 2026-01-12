Facebook
Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros
Há 3h e 13min
00:02:42
Dois às 10
Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base
00:02:42
Dois às 10
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
00:02:07
1ª Companhia
Instrutor perde a paciência com os recrutas Filipe Delgado e Soraia Carrega
00:02:03
1ª Companhia
Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Dois às 10
Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
Kina
Kina chora em pranto ao revelar morte enquanto estava na 1ª Companhia: «Era como um filho»
Guerra
Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"
Maycon Douglas
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
Noruega
Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo
