Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros

Há 3h e 13min
Dois às 10
Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base
Dois às 10
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
1ª Companhia
Instrutor perde a paciência com os recrutas Filipe Delgado e Soraia Carrega
1ª Companhia
Implacável, Filipe Delgado começa a manhã a desafiar tudo e todos: «Ninguém manda em mim»
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Dois às 10
Após sair da 1.ª Companhia, Kina descobre morte na família: «Era como um filho para mim»
Tempo
Chuva forte e rajadas de vento até 90 km/hora: estes vão ser os distritos mais afetados
away
Kina
Kina chora em pranto ao revelar morte enquanto estava na 1ª Companhia: «Era como um filho»
Guerra
Este é o plano do exército para preparar Portugal "para a guerra de alta intensidade"
Maycon Douglas
Coincidência ou sinal? O momento no funeral de Maycon Douglas que está a arrepiar o País
Noruega
Este país está a construir o túnel rodoviário subaquático mais longo e profundo do mundo
