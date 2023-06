Cão despede-se de vizinhos e comove internet

Ontem às 16:35

Os residentes da cidade norte-americana uniram-se num gesto que comoveu a internet. Depois do apelo do tutor de Mellow, um cão diagnosticado com linfoma, juntaram-se numa última caminhada.

A triste notícia chegou através de folhetos distribuídos pelo tutor Kevin, com o título "a última caminhada de Mellow por Dupont". “O meu nome é Mellow e moro em Dupont desde setembro de 2019 com meu tutor Kevin”, podia ler-se na nota distribuída pelas caixas de correio.

"Devem ter reparado que caminhámos na vizinhança duas vezes por dia, todos os dias - chuva, neve ou faça sol. Alguns vizinhos já me deram festa ou guloseimas, enquanto outros eu só conheço através dos próprios cães que me cumprimentam quando passamos. Independentemente do quão bem nos conhecemos, saiba que tornou a minha vida muito mais rica do que qualquer cão resgatado poderia esperar. Sou grato por ter vizinhos tão atenciosos e viver numa comunidade que cuida tão bem dos outros", continuava a mensagem.

A carta referia que Mellow está prestes a partir “para o paraíso dos cães em junho" devido a um cancro e que tutor e cão gostariam de dar um último passeio pela vizinhança antes que isso acontecesse.

Kevin organizou assim uma caminhada de despedida da comunidade para Mellow a 3 de junho e foi comovente a adesão dos vizinhos. "Havia pelo menos 20 pessoas em cada esquina da sua caminhada para se despedir. Foi incrível ver a nossa comunidade a unir-se assim por um cão", disse uma vizinha à revista People. "As crianças da cidade ficaram tão contentes por vê-lo. Algumas até fizeram cartazes que diziam: 'Nós amamos Mellow'", acrescenta.

