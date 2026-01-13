Facebook Instagram

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível


A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Aspirador robot
A 100 euros?! É desta que compra o seu primeiro aspirador robot
Dicas
Andamos todos a usar de forma errada a almofada de viagem e nem sabíamos
Mini aquecedor portátil
Mais de 500 pessoas compraram isto no último mês: mini aquecedor que carrega em 3 minutos
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Grande rival da Primark chega a Oeiras ainda este ano com artigos desde 1,50 euros
Garrafa térmica
Parece impossível de acreditar, a garrafa da moda nunca esteve tão barata
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Dicas
Sapatos encharcados em dias de chuva? Este spray ajuda a impermeabilizar o calçado
Adeus roupa encharcada. Esta loja tem um spray impermeabilizante e custa menos de 3 euros