Carro colide com segundo andar de habitação

Não é todos os dias que vemos um carro no segundo andar de uma casa. Mas foi isso mesmo que aconteceu na Pensilvânia, nos Estados Unidos, no início do mês. As imagens do acidente, que não provocou nenhum morto, já se tornaram virais.

Um homem terá conduzido o seu carro de forma a colidir com o segundo piso de uma habitação. Ainda não se sabe ao certo como é que terá conseguido a proeza, mas a polícia acredita que terá sido um ato intencional.

A história foi partilhada no Facebook da Junction Fire Company, que assistiu e que esteve a tirar o veículo da casa, um trabalho que terá demorado cerca de três horas. Foi necessário também estabilizar a casa e colocar uma lona a tapar o buraco, já que havia várias tempestades a aproximarem-se da cidade.

No momento do acidente, estariam entre uma a três pessoas dentro da casa, refere a BBC, no entanto nenhuma delas terá ficado magoada. O condutor do veículo teve de ser levado por sofrer alguns ferimentos.

O condutor do veículo irá ter de responder pelo acidente.