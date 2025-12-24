Facebook Instagram

Casacos do Aldi

Há 52 min
Mais Vistos
00:03:54
Secret Story
Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story
tvi
00:03:15
Secret Story
Liliana e Pedro Jorge indignados com Leandro: «Pára»
tvi
00:03:54
Secret Story
Imperdível: Pais de Liliana revelam o que pensam sobre Fábio
tvi
00:02:13
Secret Story
Marcelo surpreende Marta Cardoso com um pedido insólito e o inesperado acontece em direto
tvi
Destaques IOL
Novidades
Vão voar das prateleiras: encontrámos os casacos de pelo da moda no Aldi por menos de 15 euros
Saude
Dar um passeio não chega: cardiologista revela o segredo para aumentar a longevidade
Dicas
Nunca diga estas 6 coisas durante o jantar de Natal, alertam especialistas em etiqueta
Tragédia
"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores
Mais Lidas
Melodee Buzzard
Encontraram o corpo de Melodee Buzzard, a menina que desapareceu a 9 de outubro
cnn
Dois às 10
Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»
tvi
Famosos
Feliz, Pedro Granger assume amor: veja as fotos inéditas!
selfie
Bernardina Brito
Ecografia na árvore de Natal de Bernardina Brito apanha seguidores de surpresa e há uma grande novidade
Dois às 10
O gesto de Natal de Sandra Felgueiras que está a comover. Jornalista da TVI abre a casa ao ex-sogro que ia passar a consoada sozinho
tvi
Eclipse Solar
"O dia transforma-se em noite". Vem aí um eclipse raro que vai escurecer Portugal
cnn