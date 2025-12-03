Facebook Instagram

Cascais Christmas Village

Dois às 10
Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»
Secret Story
Depois de um dia agitado para o casal... Liliana acorda Fábio assim
Secret Story
Enquanto Leandro e Marisa cortam na casaca do "grupo rival"... Bruna ouve tudo atrás da porta
Secret Story
Bruna arrasa Marisa: «Com aquela idade...»
Desumidificador
Como fazer pequenos desumidificadores para roupeiros: só precisa de sal grosso e amaciador
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos
Como limpar bolor nas juntas dos azulejos sem comprar produtos caros
Lavar lençóis
Truques para ter a cama sempre com a sensação de 'feita de lavado' (entre lavagens)
Tosse
A tosse ficar pior à noite? Médico alerta para um dos erros mais comuns nos quartos
Dois às 10
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
CP
Mais de 40% das estações servidas por Intercidades não têm bilheteira. CP admite expulsar passageiros sem bilhete, revisores evitam cumprir regra para fugir a conflitos
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
Famosos
Sónia Tavares mostra a "árvore de Natal mais original do ano" e faz furor: "Reflete um bocadinho a personalidade da Sónia"
Ugg
Adeus, botas UGG. Estes ténis já são os favoritos das influencers
Lidl
Vinho medalhado do Lidl está quase 3 euros mais barato por tempo limitado
