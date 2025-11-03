Facebook
Castanhas com chouriça
Há 1h e 0min
00:04:56
Secret Story
Após acabar relação com Marisa, Pedro Jorge faz as malas para deixar o Secret Story
tvi
00:04:18
Secret Story
O impensável aconteceu. Pedro acaba relação com Marisa. Vira-lhe costas e recebe resposta chocante
tvi
00:05:30
Secret Story
Depois de terminar casamento com Marisa, Pedro Jorge passa-se com Ana Cristina e Bruna
tvi
00:09:40
Secret Story
Relação de Marisa e Pedro chega ao fim. As imagens mais fortes da decisão drástica
tvi
Lojas
Abriu uma nova loja Mercadona gigante. Aqui até pode almoçar no pronto a comer
Dicas
Ainda deita o alho e a cebola ao mesmo tempo para refogar? Chef explica qual deve colocar primeiro
Receitas
Castanhas com chouriça: uma receita portuguesa de conforto que tem mesmo de experimentar nesta época
Cabelo
Lavar o cabelo como as mulheres no Japão: uma técnica com resultados impecáveis
Marisa
Entraram 'casados' no Secret Story e era o seu segredo. Acabaram hoje uma relação de vários anos perante todo o País
Mau tempo
Portugal inteiro em alerta por causa da chuva que chega esta quarta-feira
cnn
Cristiano Ronaldo
«Não foste ao funeral de Diogo Jota»: o trailler da entrevista de Piers Morgan a Ronaldo
maisfutebol
Tragédia
Em pânico com fogo de artifício, cão atacou e matou bebé de nove meses
Famosos
Zé Lopes feliz com conhecido jornalista: "Encantou-me desde o primeiro momento. Amo-o muito"
selfie
Pedro
Pedro e Marisa: Esta foi a 'gota de água' que fez com que tudo terminasse