Castelo Branco tem uma piscina praia perfeita para o verão

Hoje às 11:16

Em dias em que os termómetros batem temperaturas record, há pouca coisa melhor do que dar um mergulho. Em Castelo Branco, onde o calor aperta no verão, há um sítio onde as pessoas podem não só para se refrescar, como para se divertir. Chama-se Piscina Praia de Castelo Branco.

Este complexo com perto de quatro mil metros quadrados de água e zona de relvado para estender a toalha é um ponto a não perder na cidade do interior do país, onde o verão é quente e seco.

Todos os anos, milhares de pessoas vão até à Piscina Praia de Castelo Branco para momentos de lazer e para fazer memórias em família ou com os amigos.

Além de se poder ficar simplesmente a boiar na piscina gigante, nos meses de julho e agosto são organizadas várias atividades no complexo. Há hidroginástica e aquazumba para os mais crescidos, e atividades lúdicas e pedagógicas para os mais pequenos para não faltar entretenimento.

A Piscina Praia de Castelo Branco tem ainda balneário preparado para mil pessoas e 50 cadeiras e toldos que podem ser alugados.

A entrada é paga e fica a 4,80 euros para adultos, o dia inteiro, e 3,20 euros para crianças entre os 5 e os 11 anos.