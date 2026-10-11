Catarina Gouveia
Mafalda Mourão
Há 3h e 46min
Mais Vistos
Miguel e Francisco discutem e o motivo é a ex-namorada de ambos: «Bárbara Parada, conheces? Diz-te alguma coisa?»
00:03:36
Big Brother
Miguel e Francisco discutem e o motivo é a ex-namorada de ambos: «Bárbara Parada, conheces? Diz-te alguma coisa?»
Miguel Vicente excede-se nas provocações e deixa a casa num caos: «Gado bravo, animais selvagens»
00:03:59
Big Brother
Miguel Vicente excede-se nas provocações e deixa a casa num caos: «Gado bravo, animais selvagens»
Diana Fialho matou a mãe para ficar com a herança. Agora, na prisão, recebe a notícia que menos queria
00:06:19
Dois às 10
Diana Fialho matou a mãe para ficar com a herança. Agora, na prisão, recebe a notícia que menos queria
Última hora: Nuno Eiró anuncia entrada de novos concorrentes no Big Brother All Star
00:01:20
Big Brother
Última hora: Nuno Eiró anuncia entrada de novos concorrentes no Big Brother All Star
Destaques IOL
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Action Natal
Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Inês Deusa
Parece uma Barbie, mas é professora: jovem portuguesa divide opiniões, mas já é um fenómeno internacional
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Margarida Amaral Domingues
Decoração minimalista, mas peças cheias de significado. Entrámos na casa de Gonçalo Ramos e Maguigas e estamos rendidos a este detalhe
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Dolores Aveiro
Longe das câmaras, este foi o telefonema que Cristiano Ronaldo fez a Dolores Aveiro. E as palavras voltam a dar que falar
Mais Lidas
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos: "Transformei-me para viver"
Famosos
Zé Lopes mostra-se com mais 70 quilos: "Transformei-me para viver"
Em saída à noite, Rute Cardoso sorri com pessoa especial
Famosos
Em saída à noite, Rute Cardoso sorri com pessoa especial
"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial
Rute Cardoso
"Date desta noite": Rute Cardoso mostra-se sorridente ao lado de pessoa especial
Sara Sistelo quebra o silêncio sobre trauma que viveu um mês após ser mãe: «Não sabia que podia morrer…»
Big Brother
Sara Sistelo quebra o silêncio sobre trauma que viveu um mês após ser mãe: «Não sabia que podia morrer…»
Bebé a caminho? Ariana e Diogo anunciam novidade que está a deixar a internet ao rubro: «A nossa família cresceu»
Big Brother
Bebé a caminho? Ariana e Diogo anunciam novidade que está a deixar a internet ao rubro: «A nossa família cresceu»
Foi dia de casamento para Nuno Represas, filho de Luís Represas e Margarida Pinto Correia!
Famosos
Foi dia de casamento para Nuno Represas, filho de Luís Represas e Margarida Pinto Correia!