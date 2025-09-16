Facebook Instagram

Catarina Miranda

Ontem às 12:39
Mais Vistos
00:42:56
Dois às 10
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
tvi
00:05:12
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
tvi
00:01:22
Dois às 10
Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo
tvi
00:04:48
Secret Story
Pedro chora no confessionário: Missão de romance com Ana transforma-se em realidade?
tvi
Destaques IOL
Lidl
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha
Tragédia
Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas
Despedida de solteiro
Organizar uma despedida de solteiro: quanto se gasta, expectativas e até onde ir?
Big brother
É das concorrentes mais polémicas de sempre num reality show em Portugal. Motivou ódios e paixões e a sua história não fica por aqui
Mais Lidas
Rui Santos
A Mensagem para Frederico Varandas: "Não se arme em 'dono disto tudo', porque se vai dar mal. Não é essa a sua natureza"
cnn
IRS
Lápis, cadernos e mochilas: nenhum destes materiais escolares é dedutível no IRS se for comprado no supermercado
cnn
Historia
Cláudia apaixonou-se pela cunhada: um triângulo amoroso que destruiu uma família
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
Liga dos Campeões
Champions: Benfica-Qarabag, 2-3 (destaques)
maisfutebol
Benfica
Benfica: Lage sai do relvado com assobios, lenços brancos e gritos de «demissão»
maisfutebol