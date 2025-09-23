Facebook Instagram

Celeste Rivas

Há 2h e 4min
Mais Vistos
00:04:10
Secret Story
«Diz que não tem coragem de voltar para casa com o Zé»: Marta Cardoso faz revelação bombástica sobre Liliana
tvi
00:04:47
Secret Story
Explosão na Casa: Marisa Susana revela tudo sobre Fábio, ele defende-se e Vera ataca sem piedade
tvi
00:02:41
Secret Story
Miranda não deixa nada por dizer: «A Liliana vai-se enrolar com o Fábio. E o Zé é...»
tvi
00:03:25
Secret Story
Dylan entala Liliana: «Tu disseste-lhe 'lá fora logo se vê'... tu tens namorado»
tvi
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Descobrimos as piscinas portuguesas mais incríveis para mergulhos de outono
Regras de etiqueta
Posso levantar a mesa e lavar a loiça com convidados em casa? Saiba o que manda a etiqueta
Morte
Celebridade da TV morreu em queda de avioneta. O ex-marido deu a notícia sem saber que a antiga companheira seguia a bordo
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story 9: Uma semana que pareceu um mês
Mais Lidas
Acidente
Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida
Crime
Família de menina de 15 anos encontrada morta no carro de cantor famoso falam pela primeira vez
Luís Filipe Militão
"O que estava combinado era a morte. Não a morte por crueldade, mas a morte por medo": 24 anos após a "Chacina dos Portugueses", o mentor do crime falou em exclusivo à CNN Portugal
cnn
Historias de amor
Casei aos 50 anos e fui mãe aos 51: "A felicidade pode chegar tarde, mas chega inteira"
Almofadas
Almofadas brancas como novas sem utilizar a máquina de lavar. Truque demora 10 minutos
Guerra
Ucrânia mostra o novo drone submarino (um dos maiores de sempre) que ameaça a ponte de Kerch
cnn