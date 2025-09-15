Facebook
Chalet do Galo
Hoje às 11:11
00:02:23
Secret Story
No primeiro acordar da casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...
tvi
00:03:24
Secret Story
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?
tvi
00:04:46
Dois às 10
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
tvi
00:02:10
Dois às 10
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
tvi
Big Brother Verão
Cresceu em 14 casas diferentes, brilhou em reality shows e venceu o Big Brother Verão. Este troféu vai pagar-lhe a entrada da casa
Fábio Belo
OPINIÃO I Secret Story: egos insuflados e a última bolacha partida do pacote
Viral
Casaram e nas fotografias viram um homem desconhecido em toda a festa. Após quatro anos, encontraram-no e a verdade é hilariante
Influencer
Influencer de 23 anos que estava desaparecida foi encontrada morta
Codigo do Trabalho
Jovem até aos 44 anos, velho depois dos 45: o atual código do trabalho não nos dá a vida que queremos e tira-nos a que merecemos
cnn
FC Porto
Candonga no Dragão: FC Porto e PSP desmantelam esquema de dezenas de milhares de euros
maisfutebol
Guerra
Voltou a acontecer: Polónia abate drone junto a edifícios governamentais. Há bielorrussos detidos
cnn
Bruno Simão
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa
Big Brother
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
tvi
Sporting
Varandas garante: «A perceção de terceiro grande pertence ao passado»
maisfutebol