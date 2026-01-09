Facebook Instagram

Champô Detox Mercadona

Há 3h e 12min
Mais Vistos
00:02:19
Oiça a música que Nufla escreveu para Maycon Douglas!
selfie
00:01:51
Namorada de Maycon Douglas faz arrepiante partilha: veja o vídeo!
selfie
00:02:16
1ª Companhia
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
tvi
00:03:09
1ª Companhia
Instrutor não perdoa risos de Filipe Delgado: «Esconda lá esse piano que tem na boca»
tvi
Destaques IOL
Ikea
Há lençóis a menos de 1 euro na IKEA. Se não reparou, os saldos têm oportunidades incríveis quase a acabar
Dicas
Já nem ligamos o ferro de engomar: este spray 'low cost' faz evaporar os vincos em segundos
Obesidade
Após interromperem tratamentos para a obesidade, doentes voltam ao peso inicial em média em 18 meses
Dicas
"Só usava Kerastase ou Wella até ter descoberto este champô": há mais um fenómeno na Mercadona
Mais Lidas
Maycon
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
Andrea Soares
Poucos sabem, mas Andrea Soares é a voz por trás de uma das músicas mais conhecidas a nível nacional e internacional
Maycon Douglas
Cantora portuguesa escreve canção arrepiante para Maycon e não se esquece da frase mais marcante do ex-concorrente
Cristiano Ronaldo
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
Famosos
Nufla escreve arrepiante música para Maycon Douglas: veja o vídeo!
selfie
Dicas
Humidade nos cantos da casa de banho? Este produto da Mercadona faz milagres