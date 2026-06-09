Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Pesquisar
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pesquisa
Chapéus de sol Continente
Hoje às 10:34
Mais Vistos
00:06:50
Secret Story
Aos gritos, Bruno levanta-se para confrontar Afonso durante dinâmica. E tudo por causa de Pedro Jorge
00:04:08
Secret Story
Leandro lança provocação a Afonso relacionada com mulheres. E este reage: «Quando vou para a cama...»
00:08:22
Secret Story
Liliana volta a ser 'atacada' por ter salvado Sara. E o caos instala-se: «Choras quando não és o centro das atenções!»
00:04:28
Dois às 10
Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial
Continente
Esqueça as lojas caras: chapéus de sol tendência estão no Continente
Praia fluvial
Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los
Máquina de tirar imperiais
Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros
Mais Lidas
Dois às 10
Juntos pela primeira vez numa entrevista, Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»
Júlia Pinheiro
Fogão amarelo como os de antigamente, candeeiros e até quadros: a cozinha com charme retro de Júlia Pinheiro
Diogo Jota
"Não irás sozinho". Mulher de Diogo Jota escreve carta a Andy Robertson e a reação dele deixou o mundo em lágrimas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Belfast
Ataque brutal em Belfast: homem tenta decapitar vítima à luz do dia
Dois às 10
Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular
«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Vestido stradivarius
Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius
Rowenta Clean It
O segredo de 91€ que está a salvar os sofás das manchas de animais e a recuperar estofos com dez anos
Medidor de humidade
O segredo de 12€ na Amazon que os apaixonados por plantas usam para as manter sempre vivas
Prime Day
O Amazon Prime Day 2026 já tem datas confirmadas: quatro dias de descontos em tecnologia, casa, beleza e muito mais
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Continente
Esqueça as lojas caras: chapéus de sol tendência estão no Continente
Burla amorosa
Promessas de amor que acabam mal: PSP ensina truque para descobrir se está a ser enganado
Aspirador de mão
Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho
Piscinas portuguesas
Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Opiniao
OPINIÃO I Secret Story: Liliana domina o jogo e os outros ainda não perceberam
Máquina de tirar imperiais
Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros
Bebidas
Há um fenómeno a crescer na noite e festas portuguesas. PJ alerta jovens: "Podes mesmo morrer"
Vorwerk Kobold VK7
Internet vai ao rubro com rotina de limpeza e casa de luxo de Leomarte. Este é o aspirador sensação
Praia fluvial
Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los
Sintomas
Sente mais sono, obstipação ou o cabelo fraco? Podem ser sintomas de uma doença silenciosa
Saude
Poluição do ar pode comprometer o desenvolvimento pulmonar das crianças, diz estudo
Emprego
A partir de que idade se pode trabalhar em Portugal?
Mais-valias
Mais-valias: Como ficar isento na venda de uma segunda casa?
Smartwatch mulher ouro rosa amazon
37 euros? Este smartwatch elegante está com 72% de desconto
Ar condicionado portatil
Este mini ar condicionado portátil desceu para os 52€: a solução com gelo que vai salvar o seu verão
Máquina de gelo
Gelo pronto em minutos: famosa máquina do Lidl está ainda mais barata este ano
Sardinhas assadas
O erro no tempero com sal grosso que estraga as sardinhas assadas
Burla
PJ lança alerta sobre chamadas que podem esvaziar a sua conta bancária
Medicamento
Alerta: este medicamento está a faltar nas farmácias
Aspirador vertical potente barato
Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash
Maquina de cafe nespresso promocao
De 110€ para 63€: a máquina de café Nespresso mais vendida da Amazon está com um desconto irresistível
Digestão
Afinal, é ou não perigoso entrar na água a meio da digestão? Depende, explicam especialistas
Casamento de julia palha
Há novas imagens do casamento de Júlia Palha. Mas nós destacamos o comentário do marido
Famosos
Esta jovem com a filha bebé ao colo são hoje duas mulheres famosas em Portugal. Reconhece-as?
Bater bafo
Bater bafo: uma brincadeira com quase 100 anos que parece recente aos olhos dos portugueses
Viagens românticas
Viagem a dois? Estes são os melhores destinos de férias
Trabalho
E se a sua empresa gravasse o seu trabalho para treinar IA?
Investir em ações
Dinheiro parado perde valor? DECO explica como investir em ações com menos risco
Cadeira de praia barata
Oferta flash na Amazon: espreguiçadeira topo de gama com para-sol desce aos 40€
Esponja de cozinha
Usa esponja da cozinha? Conheça os riscos e o que recomendam os especialistas
Santos populares
Santos Populares: os alimentos que ajudam o corpo a recuperar no dia seguinte
Sardinha em lata benefícios
Sardinha em lata conta? Tudo o que precisa de saber sobre os benefícios
Últimas
Unhas de gel
Repararam nas unhas de Fernanda Serrano? Este verão pode mesmo ser inesperado
Vestido stradivarius
Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius
Famosos
Atores, concorrentes de reality shows e funcionários da TAP: revelada a lista do Uber da droga
Avião
Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo
Chamadas e mensagens privadas: Eva Pais expõe atitude de Diogo Maia depois do Secret Story 10
Atalanta
OFICIAL: Palladino deixa comando técnico da Atalanta
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Bernardina Brito faz revelação... que envolve a mãe de Tiago Ginga: "Eu tinha um dossier..."
Carros
Tem um Jeep Wrangler ou Gladiator? Há 357 veículos chamados à revisão em Portugal
Dois às 10
Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»
Uber da droga
Judoca Jorge Fonseca reage após ver nome envolvido no caso do dealer dos famosos. "Nem chegou a existir qualquer compra ou consumo"
Mundial 2026
"Pode vir a ser o próximo campeão do mundo". Selecionador da Nigéria vê Portugal como candidato ao título
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
António José Seguro
Seguro destaca "boa articulação" com Montenegro ao fazer balanço dos primeiros três meses
Pousadas de Portugal
Governo põe Pousadas de Portugal sob fiscalização
Mundial 2026
Capitão da Nigéria sugere Tiago Djaló e Jota Silva à Seleção: «São muito bons»
Mundial 2026
VÍDEO: de Shakira a Nelly Furtado, conheça as 17 músicas do Mundial 2026
Rowenta Clean It
O segredo de 91€ que está a salvar os sofás das manchas de animais e a recuperar estofos com dez anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Presidente da República
"Devemos ter boas relações com os Estados Unidos". Seguro defende também autonomia estratégica da Europa
Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar
Mundial 2026
«Portugal pode ser o próximo campeão do mundo», diz o selecionador da Nigéria
Famosos
"Estão juntos?": a resposta de Eva Pais e Tiago Blela!
Dois às 10
Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Manual de instruções para dizer 'não' sem culpa", por Tatiana A. Santos
PJ
Persegue amigo de carro e atropela-o após discussão. É suspeito de tentativa de homicídio
Transferências
OFICIAL: Justin de Haas despede-se do Famalicão
Made In
Al Hilal disposto a oferecer contrato milionário a Vítor Pereira
Museus
Dois museus portugueses na corrida ao prémio de Museu Europeu do Ano
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Fernanda Serrano apanha susto na ponte 25 de abril
Europa
Europa deteta uma nova droga por semana e alerta para aumento de substâncias sintéticas mortais
Alta Velocidade
Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões
José Mourinho
José Mourinho está de regresso ao Real Madrid e será apresentado esta quarta-feira, avança imprensa espanhola
Mundial 2026
Árbitro do Mundial barrado à entrada dos EUA. Somália fala em situação "lamentável"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ModA
Prova de Matemática do 4.º ano já tem nova data após a greve
Peixe grelhado
Voltei ao melhor peixe grelhado da minha infância com vista mar e também “faria quilómetros para repetir”
Irão
Mundial 2026: EUA cancelam bilhetes dos jogos para adeptos iranianos
Droga
Uma nova droga por semana: Europa alerta para substâncias sintéticas cada vez mais potentes
Diogo Jota
"Não irás sozinho". Mulher de Diogo Jota escreve carta a Andy Robertson e a reação dele deixou o mundo em lágrimas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
NBA
Spurs vencem em Nova Iorque e reavivam finais da NBA
Medidor de humidade
O segredo de 12€ na Amazon que os apaixonados por plantas usam para as manter sempre vivas
II Liga
II Liga: Tiago Fernandes volta ao Sporting para treinar a equipa B
Famosos
Após "cirurgia que não correu como esperava", Mónica Sintra toma decisão... e revela fotos inéditas!
Guardas Prisionais
Concurso para 200 guardas prisionais abriu e traz novidade: idade mínima de candidatura passa para os 18 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
"Secret Story": João Santos aumenta a família
Prime Day
O Amazon Prime Day 2026 já tem datas confirmadas: quatro dias de descontos em tecnologia, casa, beleza e muito mais
Dois às 10
Tim Vieira deixa Cristina Ferreira em lágrimas ao recordar últimos momentos de vida da mulher: «Ela estava com os anjos»
Regime de condução
No regime de condução já está em vigor: mas há um detalhe que todos devem saber
China
É por isto que o presidente da China quer um futuro "mais brilhante" com a Coreia do Norte
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Pedro Granger completa 47 anos com "o melhor bolo"... e que tem tudo a ver com o ator!
Asilo
Número de pedidos de asilo recua 37% em 2025 em Portugal
Após perder mais de 10 quilos, conhecida atriz revela incrível transformação
Vem aí em «A Protegida»: Isabel leva guerra contra Francisco a outro nível
Belfast
Ataque brutal em Belfast: homem tenta decapitar vítima à luz do dia
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT