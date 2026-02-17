Chega de adiar a limpeza do sofá: o aspirador que combina água, detergente e sucção intensa por um preço acessível

Este artigo pode conter links afiliados*

Com 4,5 estrelas em 124 avaliações na Amazon, este aspirador de estofos tem conquistado quem procura uma solução prática para remover manchas difíceis de sofás, tapetes, colchões e bancos de automóvel. Leve e fácil de arrumar, combina 500W de potência com 18 kPa de sucção — o que permite extrair não só a água aplicada, mas também a sujidade entranhada nas fibras — e integra depósitos separados para água limpa (1250 ml) e suja (750 ml), garantindo uma limpeza mais higiénica. Com diferentes escovas e alcance suficiente para trabalhar sem esforço, adapta-se a várias superfícies e rotinas, tornando mais simples manter a casa fresca, cuidada e pronta para o dia a dia.