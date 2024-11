Chega de esconder a chave de casa em lugares óbvios! Esta solução é genial

Ficar fechado fora de casa ou ter de esconder uma chave para emergências já não precisa de ser um problema. A velha técnica de deixar a chave debaixo do tapete, no vaso das plantas ou até na caixa do contador pertence ao passado. Existe agora uma solução mais segura e discreta.

A talifoca é uma pequena caixa forte que pode ser fixada na parede e camuflada de várias formas criativas - desde escondida atrás de uma moldura decorativa até junto ao extintor na zona do contador. Com capacidade para cinco chaves e um cartão, este cofre resistente à água e com código de quatro dígitos é a resposta ideal tanto para famílias organizadas como para quem vive sozinho e tem tendência para se esquecer das chaves dentro de casa.