Facebook Instagram

Chegou a temporada dos pijamas quentinhos - e estes da Primark são irresistíveis

Há 1h e 38min
Mais Vistos
Destaques IOL
Nódoas de vinho
Nunca mais entre em pânico com nódoas de vinho. Siga estes passos e fique com a toalha de mesa como nova
Dicas
Manchas amareladas no colchão? Especialistas recomendam fazer isto para deixá-lo como novo
Perda de peso
Noélia Pereira perdeu mais de 20 quilos e este foi o alimento “chave” para a sua perda de peso
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Mais Lidas
00:01:59
Secret Story
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
tvi
00:01:59
Secret Story
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
tvi
Expulso Secret Story
O derradeiro momento do Secret Story: Este foi o concorrente expulso da noite
00:08:15
Secret Story
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
tvi
00:11:58
Secret Story
Jogo ao rubro: Concorrentes nomeiam em direto e clima aquece na casa
tvi