Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez

Há 1h e 58min
Mais Vistos
Flávia sente-se mal e é obrigada a "fugir" de dinâmica
00:02:58
Secret Story
Flávia sente-se mal e é obrigada a "fugir" de dinâmica
Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas
00:01:20
Secret Story
Liliana e Leandro falam sobre o prémio de Pedro Jorge e as suspeitas são polémicas
Depois de Nufla se sentir mal, Sara garante: «Não pus nada na comida, estão malucos!?»
00:01:46
Secret Story
Depois de Nufla se sentir mal, Sara garante: «Não pus nada na comida, estão malucos!?»
Liliana em guerra com Catarina! Veja as imagens das provocações que aqueceram a casa
00:08:09
Secret Story
Liliana em guerra com Catarina! Veja as imagens das provocações que aqueceram a casa
Destaques IOL
Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade
Novidades
Rival da Mercadona e da Tiger abre mais uma loja. E vai ser nesta cidade
Segurança Social: saiba o que muda a partir de hoje
Segurança Social
Segurança Social: saiba o que muda a partir de hoje
Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez
Novidades
Chegou ao Lidl a planta que afasta os mosquitos de uma vez
Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer
Novidades
Atenção Bordallo Pinheiro: há novas jarras no Continente que parecem peças de designer
Mais Lidas
Florentino Pérez convoca conferência de imprensa para esta terça-feira
Internacional
Florentino Pérez convoca conferência de imprensa para esta terça-feira
Ficou em 2º lugar no Big Brother: Hoje é um dos comentadores mais conhecidos do país e tem um programa seu
Ficou em 2º lugar no Big Brother: Hoje é um dos comentadores mais conhecidos do país e tem um programa seu
8 mil euros por ano para viver nesta pequena aldeia? Onde assinamos?
Aldeia
8 mil euros por ano para viver nesta pequena aldeia? Onde assinamos?
"Chegou a hora": anunciada novidade inesperada sobre Diogo Maia!
Famosos
"Chegou a hora": anunciada novidade inesperada sobre Diogo Maia!
Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou
Coreia do Norte
Dois irmãos passaram 10 anos a planear a fuga da Coreia do Norte. Meses depois de chegarem à liberdade, tudo mudou
Mundial 2026: Suécia chama Lagerbielke e Dahl fica de fora
Mundial 2026
Mundial 2026: Suécia chama Lagerbielke e Dahl fica de fora