Cherry Sculpture Hotel
Há 1h e 23min
00:04:20
Secret Story
O confronto mais esperado aconteceu! Voz fecha João e Catarina no Cubo e os dois têm momento emotivo olhos nos olhos
tvi
00:00:49
Dois às 10
Cláudio Ramos faz esclarecimento sobre o seu estado de saúde
tvi
00:01:12
Secret Story
A moda está a pegar! Jéssica «converte» concorrente a dormir com o som do secador
tvi
00:01:19
Secret Story
Nova pista! A parede do jardim sussurrou aos concorrentes e deixou a casa virada do avesso
tvi
Destaques IOL
Crédito pessoal
Situações do dia a dia em que um crédito pessoal pode ajudar
Hipogamia
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional
Novidades
A Vans e a Crocs tiveram um 'filho' e assim nasceu o novo calçado tendência
Roupa interior
Roupa interior acumula milhares de bactérias mesmo lavada. Especialistas explicam o que deve fazer
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Eduardo Madeira
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Dois às 10
Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»
tvi
Comida
Largou a carreira por uma carrinha em Portugal e um só prato japonês
versa