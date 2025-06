Chinelos tipo Birkenstock para o verão: 10 modelos confortáveis entre os 16€ e 50€

Esta seleção reúne dez modelos de chinelos tipo Birkenstock, desde opções mais acessíveis aos 16€ até versões premium de 50€, todos pensados para proporcionar o máximo conforto aos seus pés. Encontrará desde designs minimalistas com separador de dedos, perfeitos para a piscina e praia, até modelos clássicos com dupla fivela da reconhecida marca alemã Dr. Brinkmann, passando por elegantes propostas femininas PERLETTI e robustos chinelos masculinos ARRIGO BELLO. Com materiais que vão desde pele sintética a couro genuíno, palmilhas anatómicas de cortiça e solas antiderrapantes, esta gama oferece opções versáteis para todos os gostos e orçamentos, garantindo frescura, durabilidade e o estilo descontraído que caracteriza este tipo de calçado intemporal.