Cinema em casa ou ao ar livre: Este projetor faz tudo e cabe no bolso

Com apenas 355g e do tamanho de um smartphone, este mini projetor está a revolucionar a forma como vemos conteúdo em casa e fora dela. Oferece imagem em alta definição que pode cobrir uma parede inteira, tem bateria para 2 horas de utilização e inclui todas as ligações necessárias para funcionar com qualquer dispositivo. As aplicações de streaming já vêm instaladas e o foco ajusta-se automaticamente, tornando-o numa solução prática para quem quer ter uma experiência de cinema em qualquer lugar, do campismo à sala de estar.