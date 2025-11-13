Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Cinnamood
Há 3h e 37min
Mais Vistos
00:04:50
Dois às 10
Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta desta está a emocioar
tvi
00:04:07
Secret Story
«Metam-na no quarto com o Pedro para ver o que ela faz»: Dylan não perdoa Liliana
tvi
00:04:46
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»
tvi
00:02:22
Secret Story
«Vais ser um namorado super controlador»: Dylan arrasa Fábio
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Cortes de luz
Vai haver novos cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Apresentadora de televisao
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
Dois às 10
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
tvi
Sub-21
Sub-21: João Simões dispensado por lesão
maisfutebol
Dois às 10
Aos 80 anos, Quitéria fala sobre namoro com o marido: «Os beijos agora não prestam para nada»
tvi