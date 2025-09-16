Clássicos, confortáveis e baratos: os Adidas Run 50s estão em promoção

Os Adidas Run 50s combinam conforto, estilo retro e praticidade num par de ténis unissexo ideal para o dia a dia. Com tecnologia Cloudfoam para amortecimento superior, tecido suave e design clássico em preto com detalhes brancos, oferecem uma experiência confortável a cada passo. Disponíveis por 30€, com desconto de 40% sobre o preço original, já conquistaram mais de 1.600 utilizadores e mantêm uma média de 4,5 estrelas na Amazon. As avaliações destacam o conforto, a resistência e o aspeto elegante, com comentários como “excelentes ténis, muito confortáveis e com aspeto fantástico” ou “perfeitos para o dia a dia”. Um modelo versátil, acessível e com estilo icónico da Adidas.