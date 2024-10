Coisas que nunca deveria pesquisar online

Como diz o ditado, a curiosidade matou o gato. Às vezes é melhor permanecer ignorante sobre certas coisas. Coisas que realmente não trazem nada de bom às nossas vidas, a não ser nojo, confusão e talvez até paranoia.

Costumava ser muito mais fácil. Tudo o que precisava de fazer era evitar um tópico. Se necessário, simplesmente não ver TV ou ler o jornal durante uns tempo. Mas tudo mudou na era digital. A maioria da informação está a apenas um clique de distância, o que é tanto uma bênção como uma maldição. Embora mecanismos de pesquisa como o Google tornem as nossas vidas mais fáceis, também nos podem apresentar resultados de pesquisa para perguntas que nem deveríamos fazer.

Nesta galeria, encontrará uma lista de coisas que nunca deve pesquisar no Google. Sabemos que agora ficou com vontade de ir ver, mas confie em nós. Embora estas pesquisas no Google não matem, podem potencialmente perturbar, causar náuseas e até mesmo dar prisão. Depois não diga que não avisámos!