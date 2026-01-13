Facebook
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Hoje às 11:37
Destaques IOL
Novidades
Colcha do Lidl de menos de 10 euros faz corar a Zara Home
Novidades
Cerco à Primark aperta-se: grande concorrente abre mais uma loja em Portugal
Nespresso
Quem tem Nespresso ou Dolce Gusto vai querer experimentar as cápsulas de café Mercadona
Humidade
Humidade nas paredes: arquiteto em Espanha explica o truque do papel de alumínio
Mais Lidas
Carina Ferreira
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»
Hidratação
Avaliação científica confirma as propriedades que levaram o creme Nivea a ser um fenómeno mundial
Renata Reis
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou
Dois às 10
O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»
tvi
Candida auris
Candida auris: o que é preciso saber sobre este fungo - perigos, proteção, transmissão, fatores de risco, tratamento
cnn
Pedro Barroso
Última Hora: Pedro Barroso desiste e abandona a base da 1ª Companhia