Como aproveitar um destino de luxo com orçamento controlado

Rafaela e Frank, criadores da conta @rafaelaandfrank, mostram que é possível visitar o Dubai sem gastar uma fortuna. O casal sugere ficar no hotel First Collection, a partir de 60 € por noite, alugar carro por 100 € diários, aproveitar refeições desde 15 € e conhecer atrações como o Azur Beach Club, o Drift Beach Club, o Burj Khalifa e o Souk Madinat Jumeirah. No total, uma estadia de 5 dias pode rondar 750 € por pessoa, incluindo voos e hotel — prova de que um destino de luxo também pode ser vivido em versão económica.