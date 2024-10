Como as deficiências de vitaminas afetam o sono

Existem muitas razões para não ter uma boa noite de sono, incluindo stress, falta de exercício e sofrer de graves problemas de saúde. Além dos aspetos mais óbvios da dieta, que afetam o sono, as deficiências de vitaminas também têm um efeito negativo na capacidade do nosso corpo de lidar com a falta de sono.

Para saber mais sobre como as vitaminas desempenham um papel na obtenção de uma boa noite de sono, na recuperação da falta de sono e em que tipos de alimentos podemos considerar comer mais para os incluir na nossa dieta, clique nesta galeria.