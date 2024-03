Como cozer batatas na perfeição

Há 53 min

Parece a coisa mais fácil do mundo, não é? Pois, mas é à conta da ideia de que cozer batatas é apenas atirar um punhado delas para dentro de uma panela com água a ferver que se servem batatas rijas, batatas a desfazerem-se ou sem sabor. Por isso, está na altura de apontar estes quatro métodos para cozer batatas na perfeição, de acordo com o site de cozinha All Recipes.

Como cozer batatas no fogão (ver vídeo abaixo):

Esfregue as batatas com uma escova de vegetais (veja imagem na galeria acima).

Pode cortar as batatas em pedaços menores, dependendo da finalidade ou deixar inteiras.

Pode também cozer com a pele ou descascar as batatas de acordo com a sua preferência.

Alguns cozinheiros defendem que deixar a casca ajuda as batatas a manter a forma enquanto fervem.

Coloque as batatas numa panela e cubra até um centímetro apenas de água fria. Adicione meia colher de chá de sal.

Deixe a água levantar fervura.

Reduza o lume para médio-baixo

Deixe cozer até as batatas ficarem macias: cerca de 10 a 15 minutos para batatas pequenas e/ou em cubos ou 20 a 25 minutos para batatas grandes.

Escorra as batatas num escorredor (pode aproveitar a água da cozedura para engrossar molhos ou fertilizar as plantas depois de arrefecida).

Para que as batatas arrefeçam mais rapidamente em receitas que assim o exigem, pode mergulhá-las num banho de gelo.

Como cozer batatas no micro-ondas: