Como estão hoje o Telmo e a Célia do primeiro Big Brother?

17 jan, 17:46

Os concorrentes Célia e Telmo da primeira edição do Big Brother, em 2000, deixaram uma marca e serão poucos os portugueses que não se lembram de quando os dois se apaixonaram naquele que foi o primeiro reality show a marcar a nossa televisão.

A paixão em direto culminou em casamento, que aconteceu a 14 de outubro de 2001 e que foi acompanhado pela TVI (ver vídeo abaixo). Desta união nasceram dois rapazes - Rafael e Alexandre - e o casal continua unido após mais de duas décadas. Célia partilha frequentemente nas redes sociais fotografias com o marido e com os filhos.

Recorde agora alguns momentos marcantes do casal no Big Brother e o dia do seu casamento nos vídeos abaixo. Percorra também a galeria acima para ver como estão hoje.