Para impedir que o guarda-sol voe com o vento, basta usar um saco de plástico resistente, uma corda e areia da própria praia. Enche-se o saco, dá-se um nó e prende-se à parte superior do chapéu-de-sol — onde se unem as hastes. O peso funciona como contrapeso e mantém tudo no lugar, mesmo em dias de vento. Um truque eficaz, sem esforço e com materiais acessíveis.

