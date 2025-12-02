Facebook
Como limpar juntas de azulejo com bolor
Há 20 min
00:14:05
Secret Story
Liliana confronta Fábio: «Desde que passou o avião, tens comentários estranhos comigo»
tvi
00:00:50
Diário da Manhã
Imagens chocantes: Mãe e filhos menores são alvos de uma perseguição violenta de carro
tvi
00:01:55
Secret Story
Leandro revela o segredo para tornar o bacalhau do Natal irresistível para todos: «Aprendi com a minha avó»
tvi
00:07:25
Secret Story
Depois de críticas de Marisa e Leandro, Pedro abandona o quarto: «Não vou sentar aqui para estarem a gozar com uma pessoa»
tvi
Ikea
Temos uma dica de ouro: descobrimos como comprar online na IKEA encomendas pequenas sem pagar entrega
Ikea
Já abriu a gigantesca loja que faz frente à IKEA. E os preços estão ainda mais baixos
Álcool
Neurologista recomenda: a partir deste idade nunca mais deve tocar em álcool
Batatas assadas
Esqueça a água a ferver. É assim que deve cozer as batatas antes do forno
Dois às 10
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
tvi
Constança Cunha e Sá
Morreu Constança Cunha e Sá
cnn
Dois às 10
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
tvi
Historias de amor
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
Idosos
Ajudar os pais não é uma opção, é uma obrigação. Tribunal obrigou filha com salário mínimo a pagar pensão de alimentos à mãe
cnn
Catherine Birmingham
Uma família com três crianças vivia numa cabana remota no centro de Itália. Depois, apareceram os tribunais
cnn