Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta

Hoje às 11:35
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”
Francisco Monteiro e Marcia Soares explicam estado da relação - Veja a conversa completa
Filipe Delgado pergunta ao Instrutor Chefe porque é que ele está triste a resposta é hilariante
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”
Nunca mais perca a ponta da película antiaderente com este truque
Esqueça a compra de emergência: guarda-chuvas resistentes chegam ao Lidl e custam menos de 4 euros
Fruta com bolor: afinal devemos aproveitar ou deitar tudo fora?
Como pode um tapete de 1.80m custar menos de 10 euros? IKEA deixou-nos de boca aberta
É oficial: foram aprovadas as novas datas para pagar o IUC
Já não precisa de esperar pelas entregas: esta loja em Portugal vende tudo da Amazon, Temu e Shein
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»
Pedro Jorge quebra silêncio sobre a «guerra» da mãe com a família de Marisa: «Se querem ver os garotos...»
O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto
Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente
