Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Cómoda de madeira na Action a menos de 20 euros
Há 1h e 7min
Mais Vistos
00:01:49
Big Brother
Carlos Sousa revela o que pensa sobre os vícios e deixa declaração surpreendente perante Francisco Monteiro
00:04:40
Big Brother
O inesperado aconteceu: Catarina Miranda e Miguel Vicente dançam juntos
00:02:33
Big Brother
Helena e Francisco Monteiro falam sem filtros sobre o corpo e as suas inseguranças
00:01:03
Dois às 10
Cláudio Ramos dá notícia que está a chocar: «Andou comigo na escola. Foi assassinada à facada pelo marido»
Destaques IOL
Cristiano Ronaldo
Há novidades sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: membro da equipa técnica quebra silêncio e expõe detalhes de bastidores
Jovem portuguesa
É irmã de uma ex-reality, mas traçou o seu próprio caminho. Hoje, esta jovem portuguesa é uma estrela da televisão e vive romance com cantor famoso
Famosa
Venceu um concurso na TVI e hoje é a "menina querida" da rádio. Esta jovem quebra padrões e está a conquistar uma legião de fãs
Cristiano Ronaldo
Em plena polémica, este foi o gesto que os colegas de Seleção tiveram para com Cristiano Ronaldo e que quase ninguém reparou
Mais Lidas
Big Brother
Inesperado: Francisco Monteiro nem imagina, mas fora da casa a namorada teve um gesto que está a dar que falar
Tasca
Nem Ricardo Quaresma resistiu à casa onde servem "os melhores pratos da cozinha tradicional portuguesa" desde 1974
Morreu músico e figura marcante da rádio em Portugal. Tinha 44 anos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Choque: Músico e jurado num programa de sucesso morre de forma trágica e deixa fãs sem palavras
Cristiano Ronaldo
Há novidades sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: membro da equipa técnica quebra silêncio e expõe detalhes de bastidores
Big Brother
Um milhão de visualizações, 15 mil ‘gostos’ e 900 comentários: Este vídeo de Miguel Vicente viralizou em poucas horas
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Dermaroller
Queda de cabelo e resultados que tardam? Este passo extra pode ajudar a potenciar o crescimento
Jovem portuguesa
É irmã de uma ex-reality, mas traçou o seu próprio caminho. Hoje, esta jovem portuguesa é uma estrela da televisão e vive romance com cantor famoso
Influencer portuguesa
Soma mais de um milhão de seguidores e não é difícil perceber porquê: a namorada deste futebolista português está a roubar-lhe todos os holofotes
Lombalgia
Dor lombar: o que fazer quando a parte inferior das costas dói?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Seaside ModaLisboa
Esta é a marca portuguesa acessível a todas as carteiras que brilhou na ModaLisboa
Cristiano Ronaldo
Em plena polémica, este foi o gesto que os colegas de Seleção tiveram para com Cristiano Ronaldo e que quase ninguém reparou
Cristiano Ronaldo
Há novidades sobre a polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: membro da equipa técnica quebra silêncio e expõe detalhes de bastidores
Kaique Pereira
Há um novo herói no Sporting: Conheça toda a história do homem que brilhou em noite de Champions e que pode "destronar" Rui Silva
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Grupo de canais TVI é o mais premiado em Televisão nos Prémios Criatividade Meios & Publicidade
Famosa
Venceu um concurso na TVI e hoje é a "menina querida" da rádio. Esta jovem quebra padrões e está a conquistar uma legião de fãs
Assalto Lousada
"Estou com uma raiva que nem vos consigo explicar": Famosa portuguesa é assaltada e faz apelo desesperante
Mini máquina lavar loiça
Chegou à Amazon mais uma mini máquina de lavar loiça que não precisa de instalação. E está em promoção
Espelho corpo inteiro
Este espelho de corpo inteiro com moldura em arco está em promoção por 52 euros
Mercadona
Atenção, fãs da Mercadona: há uma nova loja a caminho
Amazon
Cansado de caixas de cartão? Estes 8 sacos reutilizáveis estão em promoção na Amazon
Lili Caneças
"Foi quem mais me amou": Lili Caneças recupera fotografia nunca antes vista ao lado de pessoa especial
Pull&Bear
Pull & Bear está a vender roupa a partir de 1 euro neste site. Peças estão a 'voar'
Comporta
A nova "pérola de luxo" da Europa fica em Portugal e tem uma mansão exclusiva que está a encantar os estrangeiros: mostramos porquê
Influencer portuguesa
Deixou Portugal por amor, é empresária de sucesso e um fenómeno internacional: conheça a portuguesa que conquistou um craque da liga inglesa
Conversa-Açorda
Ricardo Araújo Pereira, César Mourão, Joana Marques e muito mais: vai estrear novo filme com elenco de luxo do humor
Ricardo Quaresma
"Deitamo-nos na cama que fazemos": Ricardo Quaresma deixa recado implacável sobre polémica de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus
Despedida
É uma das mais acarinhadas jornalistas portuguesas e despede-se agora da televisão. O vídeo do 'adeus' está a emocionar o País
Lefant M3 Max
"Se pudesse, daria 10 estrelas”: este aspirador robot baixou de 1.200 para 335 euros
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo volta a estar no 'olho do furacão': o gesto de que todos falam e que está a gerar controvérsia
Avó Helena
Tem 90 anos e está viral nas redes sociais. Avó Helena comove o País com apelo urgente para ajudar a filha com aneurisma
Maria Botelho Moniz
No jardim de casa e só com as pessoas mais próximas: entrámos no batizado intimista do filho de Maria Botelho Moniz
Mina de lítio
"Temos crianças a serem filmadas. Isto é crime": vídeo viral mostra tensão entre populares e GNR em aldeia portuguesa
Sites de emprego
Salários até 2800 euros sem curso superior: novo site de emprego em Portugal tem centenas de vagas
Morte
Atores em choque com morte de estrela de uma das séries mais icónicas dos últimos anos. Tinha apenas 34 anos
Cristiano Ronaldo
Perigo iminente e tensão militar: jogo de Cristiano Ronaldo atrasa-se após alerta de falha de segurança
Atriz portuguesa
Afastada da televisão, famosa atriz portuguesa foi mãe pela segunda vez e as fotos do pós-parto são emocionantes
Bonesmashing
Batem no próprio rosto e usam martelos para "danificar" os ossos: a perigosa tendência que está viral entre os jovens
Bolo de casamento
Alerta, noivos! Não basta pôr no congelador: estes são os cuidados a ter para guardar o bolo de casamento até às Bodas de Papel
Tiramisù de Lotus Biscoff
A febre do Biscoff veio para ficar: Marco Costa partilha receita da sobremesa cremosa perfeita para os dias frios
Aniversário
É filha de uma das maiores artistas do País, mas é por outro motivo que esta jovem portuguesa está a dar que falar
APLOG
É já amanhã: 28.º Congresso da APLOG leva geopolítica, dados e inteligência artificial ao Taguspark
Últimas
Lufthansa
Compare: o que a Air France oferecia pela TAP
Lufthansa
Governo radiante com preço da TAP: investimento do Estado pode ser recuperado
Lufthansa
Lufthansa "oferece" a Portugal nova pista para aviões em Tancos
Lufthansa
Trabalhadores da TAP mantêm acordos de empresa – e podem comprar até 5%
Lufthansa
Estado Português aliciado a ficar com 5% da Lufthansa se vender já 100% da TAP
fOsqa
fOsqa: a nova marca portuguesa que vai mudar a forma como iluminas a tua casa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Lufthansa
Eis como ficará a TAP depois da venda à Lufthansa
Lufthansa
Estado vai mandar no Conselho de Administração, Lufthansa manda na Comissão Executiva
Lufthansa
Como a Lufthansa convenceu o Governo a vender a TAP
Lufthansa
Governo vende TAP à Lufthansa
James Robertson
Matou um recluso para provocar a própria condenação à morte. Foi executado 18 anos depois numa prisão na Flórida
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
Kompany aponta o dedo a Olise: «A culpa é 100 por cento dele»
Modalidades
Ciclismo: Maria Martins conquista bronze em scratch nos Mundiais de pista
Benfica
Toni vai ser condecorado com a Medalha de Honra ao Mérito Desportivo
Montanha-russa
Terror na montanha-russa
França
Era procurado em França por ter causado um "enorme prejuízo" ao Estado: acabou detido nas Caldas da Rainha
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Extradição
Português suspeito de matar homem em Manchester é extraditado para o Reino Unido seis anos depois do crime
Lidl
Garrafeira de designer por 14,99€: o Lidl tem o que faltava à tua sala de jantar
Dois às 10
Foi pedida em casamento há três anos. Agora, atriz da TVI faz anúncio sobre a relação
Najmeh Amini
Estudante de 23 anos condenada à morte no Irão após "insultar Maomé" nas redes sociais: "Não quero transformar-me numa heroína"
Internacional
Jogo do Swansea de Vítor Matos interrompido por alegado abuso racista a jogador
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Big Brother
Cristina Ferreira começa o dia «a celebrar a vida» com João Monteiro. E as imagens falam por si
Famosos
Carlos Sousa faz revelação bombástica: "Fui para a cama com duas concorrentes ao mesmo tempo"
Festival Eurovisão 2027
Trabalhadores da televisão pública neerlandesa pedem retirada dos Países Baixos do Festival Eurovisão 2027
Dermaroller
Queda de cabelo e resultados que tardam? Este passo extra pode ajudar a potenciar o crescimento
Emmanuel Macron
"Cenas inaceitáveis sob todos os pontos de vista": Macron exige respostas às reivindicações dos estudantes e condena violência nos protestos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
São mãe e filha, duas atrizes e vestem a mesma roupa. Têm 22 anos de diferença e muitas semelhanças
Selma Blair
Selma Blair detida após incidente num avião: atriz é acusada de esmurrar e morder comissárias de bordo e pontapear polícia e enfermeira
Petiscos
Em Portugal, já se venderam 12.320 unidades destes petiscos que custam a partir de 8 euros
Jovem portuguesa
É irmã de uma ex-reality, mas traçou o seu próprio caminho. Hoje, esta jovem portuguesa é uma estrela da televisão e vive romance com cantor famoso
Imigrantes ilegais
Ajudavam imigrantes ilegais a entrar em Portugal em troca de mil euros: dois homens começam a ser julgados em Aveiro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Famosos
Imagens impressionantes: Miguel Vicente sofre choque aparatoso no "Big Brother" e cai desamparado no chão
Dois às 10
De partir o coração. Prepararam o casamento durante um ano, mas acabaram a noite de núpcias no hospital: «Foi tudo por água abaixo»
Eletricidade renovável
Fontes renováveis garantem mais de 70% da eletricidade em setembro
Internacional
Carragher arrasa Martínez e lembra Amorim: «Não podes atacar quem está acima de ti»
Aguiar-Branco
Aguiar-Branco quer comissão de inquérito aos exames nacionais livre de jogos partidários
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Desafio Reinventa o Código
Carta de condução gratuita? Brisa lança desafio para jovens até aos 22 anos
Starlink
"Levou ao fracasso de várias missões": Starlink corta acesso de militares ucranianos após pressão de Trump para travar ataques ao petróleo russo
França
Está escolhido o candidato da esquerda que se vai bater com Le Pen e Mélenchon. Chama-se Raphaël Glucksmann e não tem um futuro fácil pela frente
Famosos
Jornalista Nelson Garrone revela hábito "estranho"
Campeonato de Portugal
Oliveira do Hospital rejeita acusações de racismo de ex-guarda-redes do Alverca
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Air India
Avião da Air India com 306 pessoas faz aterragem de emergência após alerta de possível sequestro
OpenAI
OpenAI descobre gravador secreto escondido em papel higiénico num dos seus escritórios. Caso foi entregue ao FBI
Papa Leão XIV
Jovens de Lisboa juntam-se numa vigília de oração pelo Papa Leão XIV
Big Brother
Um milhão de visualizações, 15 mil ‘gostos’ e 900 comentários: Este vídeo de Miguel Vicente viralizou em poucas horas
IRS
Corte de 50% no IRS de novembro deixa de fora salários acima de 18 e 20 mil euros mensais
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Air India
Boeing 787 da Air India com 306 passageiros faz aterragem de emergência após alerta de possível sequestro
Internacional
Simeone defende Julián Álvarez após assobios: «Precisamos dele»
Influencer portuguesa
Soma mais de um milhão de seguidores e não é difícil perceber porquê: a namorada deste futebolista português está a roubar-lhe todos os holofotes
Lombalgia
Dor lombar: o que fazer quando a parte inferior das costas dói?
Benfica
Benfica: Banjaqui e Kaminski falham Celtic, Bah integrado
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT