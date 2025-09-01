Facebook
Computador portátil
Há 3h e 46min
Mais Vistos
00:07:02
Big Brother
Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»
tvi
00:03:54
Big Brother
A sós na casa: Afonso Leitão e Jéssica Vieira ficam de fora do 'piquenique do líder'
tvi
00:01:59
Dois às 10
No dia em que Catarina Miranda for ao «Dois às 10», é isto que vai acontecer
tvi
00:06:58
Dois às 10
Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre filha de Ana Duarte: «Gosto pouco de ser acusada de mentirosa»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Manchas queimadas na placa de indução: uma pastilha da máquina da loiça resolveu
Cheesecake
Cheesecake de bolacha maria: a receita simples que nos leva numa doce viagem à infância
Fábio Belo
OPINIÃO I Miranda salva, mas já sem brilho de estrela
Loiça
Estes 5 gestos acabaram com a desilusão da loiça mal lavada no fim de cada ciclo
Mais Lidas
Dois às 10
Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»
tvi
Previsões tempo
Descida das temperaturas tem os dias contados
cnn
Benfica
VÍDEO: Lukebakio já está em Lisboa para assinar pelo Benfica
maisfutebol
Dois às 10
Assim que saiu do «Big Brother Verão», Ana Duarte correu para os braços de quem menos se esperava
tvi
Liga
FC Porto fecha a porta a Mora e Al Ittihad avança por Roger
maisfutebol
Big Brother
João Moura Caetano namorou com Catarina Miranda antes de Luíza Abreu? Adriano Silva Martins conta tudo
tvi