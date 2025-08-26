Facebook
Condicionador spray - Mercadona
Hoje às 11:35
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:08:49
Big Brother
Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:07:14
Big Brother
Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda
tvi
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Benfica
Benfica oferece cerca de 27 milhões de euros por Sudakov
maisfutebol
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Sporting
Panathinaikos dificulta negociações com Sporting por Ioannidis
maisfutebol
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Famosos
Bárbara Parada não cala a revolta: "És um animal. Espero que pagues por isto"
selfie