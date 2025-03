Conheça o dispensador que faz o azeite durar o dobro. Já poupámos dezenas de euros

O dispensador de azeite com pulverizador tornou-se um utensílio essencial para quem quer economizar na cozinha. Combinando duas funções (pulverizador e dispensador tradicional), este produto permite controlar com precisão a quantidade de azeite utilizada em cada refeição. Os utilizadores destacam a economia notável - "no final do mês nota-se a diferença" - e a versatilidade do recipiente de vidro com capacidade para 470ml. Além do azeite, pode ser usado com vinagre, sumo de limão e outros líquidos. Especialmente útil para quem utiliza air fryer, este produto mantém-se entre os mais vendidos da Amazon há meses, ajudando famílias a reduzir o consumo deste ingrediente essencial cujo preço não para de aumentar.