Conheça o elenco da nova série dos 'Morangos com Açúcar'

Hoje às 11:37

A TVI e a Prime Video anunciam o elenco do reboot de Morangos com Açúcar. O elenco vai ser composto por novos talentos, provenientes do casting público realizado em fevereiro de 2023 onde participaram 2000 pessoas, mas também por jovens atores já conhecidos pelo público e por algumas das caras mais icónicas das primeiras temporadas da série.

O núcleo de novos estudantes do Colégio da Barra será composto por Madalena Aragão, Vicente Gil, Tomás Taborda, Cláudio de Castro, Beatriz Frazão, Rui Pedro Silva, António Van Zeller, Catarina de Carvalho, Oskar de la Fuente, Victoria Oliver, Simão Fumega, Duarte Santos, Gonçalo Braga, Ricardo Lagartinho Lopes, além da já confirmada Margarida Corceiro.

Além disso, juntam-se, a partir do casting público e a fazer a sua estreia em TV, Ana Andrade, Cíntia Semedo, Mafalda Peres, Rita Guerner e Rita Sanchez. O restante elenco integra os já confirmados regressos de Rita Pereira, Pedro Teixeira e Tiago Castro.

A série conta ainda com a participação de Beatriz Godinho e Sara Barradas. Os novos episódios vão começar a ser gravados hoje, na zona de Cascais. A estreia está prevista na Prime Video e TVI no último trimestre de 2023.

Em fevereiro, a Media Capital, dona da TVI, e a Prime Video anunciaram um acordo para a produção e distribuição de duas temporadas do reboot de Morangos com Açúcar.